Bild: Путинская пропаганда оказалась "предельно успешной"

Соответствующий экспертный доклад о российской "дезинформационной кампании, которая преследует политические цели" был опубликован в четверг.

Для этих целей, как пишут эксперты, Кремль использовал не только такие крупные государственные СМИ, как RT или Sputnik, но и "маргинальные источники", в числе которых оказались небольшие веб-сайты, блоги и соцсети. "Зачастую использовалась откровенная ложь, которая имела своей целью дискредитировать определенных персон, политические группы, правительства (...) или мейнстрим-СМИ". Исследование, как говорится далее, велось на протяжении 15 месяцев, за это время эксперты "собрали 2,5 тысячи новостных сюжетов на 18 языках, которые противоречили информации, находившейся в свободном доступе".

"Целью этой дезинформационной кампании было ослабить и дестабилизировать ситуацию на Западе как путем обращения к уже существующим проблемам, так и при помощи создания искусственных", - говорится в документе.

В заключение авторы доклада приходят к тревожному выводу, что "западные страны не просто находятся в самом разгаре информационной войны с Россией, а вообще рискуют ее проиграть". "Мы пришли к выводу, что дезинформационная кампания оказалась крайне успешной", - подчеркивают специалисты.

Группа East Stratcom, как добавляет Bild, была создана в марте 2015 года по распоряжению главы европейской дипломатии Федерики Могерини.