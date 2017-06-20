Bild: Евросоюз переплатил Турции за беженцев десятки миллионов евро

Inopressa
вторник, 20 июня 2017 г. 17:40
Турция "выиграла от договора по беженцам, который она заключила с Евросоюзом, намного больше, чем считалось ранее", пишет немецкий таблоид Bild. В частности, Брюссель уже перевел правительству в Анкаре 222 млн евро, хотя деньги должны были получать гуманитарные организации.
© AP/Scanpix

Как следует из отчета Еврокомиссии, предназначенного для внутреннего пользования, на данный момент ЕС одобрил выплату 1,572 млрд евро из 3 млрд, оговоренных в рамках соглашения по беженцам. Из них 660 млн евро должны были получить турецкие правительственные организации, в том числе по 300 млн — Минздрав и Минобразования, еще 60 млн — управление по делам беженцев.

Пока что из этой суммы было выплачено 811,4 млн евро, причем 222 млн получило турецкое правительство. Благодаря этому оно является "вторым по величине выгодоприобретателем от финансовый помощи ЕС", подчеркивает таблоид. Больше от Брюсселя получила только Всемирная продовольственная программа ООН.

При этом, как добавляет Bild, Еврокомиссия всегда официально заявляла, что "денежные средства предназначены для беженцев и их размещения, и не для Турции и турецкого правительства".

Inopressa
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Bild: Евросоюз переплатил Турции за беженцев десятки миллионов евро

Bild: Евросоюз переплатил Турции за беженцев десятки миллионов евро
Турция "выиграла от договора по беженцам, который она заключила с Евросоюзом, намного больше, чем считалось ранее", пишет немецкий таблоид Bild. В частности, Брюссель уже перевел правительству в Анкаре 222 млн евро, хотя деньги должны были получать гуманитарные организации.
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