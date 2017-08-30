Исходя из этих данных, "число так называемых виз по воссоединению с семьей, выдаваемых немецкими властями, значительно растет", сообщает корреспондент Франц Зольмс-Лаубах.
С января 2015-го по конец июня 2017 года было подано 230 тысяч заявок на воссоединение с семьей. При этом, по словам информаторов издания, имеющих отношение к немецким правоохранительным органам, в 2015 году было одобрено 70 тысяч, в 2016-м — порядка 100 тысяч, а в первом полугодии 2017 года — около 60 тысяч соответствующих заявок.
Большая часть виз, как говорится далее, была выдана сирийцам и иракцам — с января 2015 года на их долю пришлось около 102 тысяч виз: 24 тысяч — в 2015 году, около 48 тысяч — в 2016-м и около 30 тысяч — в первой половине 2017-го.
Согласно прогнозу, за весь 2017 год обладателями таких виз могут стать 72 тысяч человек. Более того, правительство Германии ожидает, что "в скором времени сирийские беженцы начнут еще более массово подавать заявки на воссоединение с семьей".
Как следует из секретного документа, также находящегося в распоряжении Bild, из-за принятых в 2015-2016 годах положительных решений по предоставлению убежища беженцам потенциально 267 500 мигрантов имеют право пригласить в Германию своих родственников. При этом с марта 2018 года количество таковых увеличится еще на 120 тысяч, то есть в 2018 году 390 000 сирийцев смогут перевезти свои семьи в Германию.
Граждане Германии, как добавляет автор, скептически относятся к воссоединению беженцев с семьями: согласно исследованию, проведенному по заказу Bild, против высказались 58,3% немцев.
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