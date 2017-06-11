Безвизовый режим для Украины: Порошенко попрощался с "немытой Россией"

Выступая на праздничном концерте, Порошенко процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Фрагменты выступления президента Украины опубликованы на его сайте.

По словам Порошенко, накануне вступления безвизового режима в силу его преследует ощущение нового года. «Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным „русским миром“», — подчеркнул Порошенко.

После этого он процитировал первое четверостишие стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Затем Порошенко обратился к русским, «которые в условиях жесткой диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины». После этого он процитировал измененные строки стихотворения «К Чаадаеву» поэта Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена». В оригинальном стихотворении Пушкина говорится, что «на обломках самовластья напишут наши имена».

Также президент Украины подчеркнул, что вступление в силу безвизового режима со странами Евросоюза наступает накануне Дня России, который отмечается 12 июня. «И в этом, кстати, есть определенный символизм. Мы, наконец, независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно, наконец, мы свободны от их „скреп“», — подчеркнул Порошенко.

С 11 июня граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенского соглашения без виз. Согласно правилам, там они смогут находиться не более 90 дней в течение полугода.