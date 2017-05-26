Беженцы — о переселении в Эстонию: это похоже на принудительную женитьбу

 (4)
DELFI.ee
пятница, 26 мая 2017 г. 19:53
Журнал Time пишет о переселенных в Пыльва беженцах из Сирии, которые сами себе Эстонию в качестве места жительства не выбирали и сравнивают произошедшее с принудительной женитьбой.
Pabėgėliai
© AP / Scanpix

Семьи Иймана Атеек и Таймаа Абазл были перемещены в Эстонию в рамках общеевропейской программы по перераспределению в начале 2016 года. Сами же они надеялись воссоединиться со своими родственниками в Германии.

„Это похоже на принудительную женитьбу, — говорит Ийман. — Когда семья заставляет дочь выйти замуж за человека, которого она не выбирала и который ей не нравится”.

По данным издания, более четверти принятых Эстонией беженцев (всего было принято 150 человек) уже покинули страну, воспользовавшись открытыми границами.

Time отмечает, что помимо прочего, в Эстонии нет мечети и вне Таллинна очень трудно достать халяльное мясо. Большинство же беженцев расселены именно по маленьким городам и селам. Столь милое сердцу эстонцев спокойствие, однако, лишь подчеркивает изолированность сирийцев, которые предпочитают шумное общение и поддержку собратьев по вере.

„Они знают, что мы — мусульмане, — говорит Ийман. — Почему они не могли разместить нас всех в Таллинне? Там мы по крайней мере могли бы есть халяльную пищу”.

Издание отмечает, что, если бы беженцы приезжали прямо из охваченной войной Сирии, то они больше ценили бы теплые квартиры и щедрые пособия, но большинство из них до переселения в Эстонию год пробыли в Греции, ожидая триумфального завершения своего пути, как следует из публикаций на Facebook и Instagram, в Германии или Швеции. Эстония же со своими холодными зимами, закрытыми людьми и ограниченными экономическими возможностями не отвечают ни их фантазиям, ни прежней жизни представителей среднего класса в Сирии.

Женщина, работающая с беженцами в Эстонии, сказала журналисту, что многие вещи делаются правильно, но ожидания беженцев часто не соответствуют действительности. На вопрос о том, сколько случаев успешной интеграции она видела, женщина отвечает: ”Честно? Ноль”. Основными проблемами, по ее словам, являются климат, сложности с изучением языка, невозможность найти удовлетворительную работу, а также отсутствие общины беженцев. Она отмечает, что с подобными проблемами сталкиваются и другие страны, даже Германия. ”Иногда у меня такое чувство, будто мы боремся с мечтами”, — говорит она.

Так, сирийцы недовольны, например, ценами на помидоры в местном магазине. ”Четыре евро за кило! — говорит Ийман. — Похоже, мы будем жить тут на грани. Если мы покупаем одежду для детей, то у нас остается недостаточно денег на еду. И если мы покупаем еду, то не можем сэкономить”.

Муж Таймаа — Моханннад Абазл — считает, что работать на полную занятость, чтобы получать зарплату в размере государственных пособий, нерационально. Он не боится тяжелого труда, но в этом нет смысла, если на эти деньги не прожить. ”Моя цель — вернуться в Сирию. И для этого мне надо работать. Я хочу откладывать деньги, чтобы поехать обратно и выстроить заново все то, что потерял”. Моханнад слышал, что с этой точки зрения в Германии беженцам намного лучше. Там не только более высокие пособия, но и, как пишут в интернете, намного легче найти достойную работу.

Один из оставшихся в Эстонии сирийцев Амджад Вахем рассказал об уехавшей отсюда в Германию семье, с которой поддерживает связь и которая сейчас находятся в лагере, а дети не могут ходить в школу. Амджад выражает недоумение, зачем рисковать чувством уверенности в Эстонии и менять его на лагерь в Германии, где они даже не могут рассчитывать на пособие, так как зарегистрированы в Эстонии. ”У меня есть амбиции, я хочу стать кем-то, но я не позволю себе два раза наступить на одни и те же грабли, — говорит он. — Тут безопасно. Мои дети счастливы тут. Люди очень милые. Это не вина Эстонии, что вы тут. На самом деле она решила вашу проблему и приняла вас. Дайте ей возможность”.

DELFI.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Беженцы — о переселении в Эстонию: это похоже на принудительную женитьбу (4)

Pabėgėliai
Журнал Time пишет о переселенных в Пыльва беженцах из Сирии, которые сами себе Эстонию в качестве места жительства не выбирали и сравнивают произошедшее с принудительной женитьбой.

Боевики атаковали автобус с христианами в Египте, десятки убитых

Kairas, Egiptas
Боевики открыли огонь по автобусам с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

Талибы напали на военную базу в Афганистане, 15 погибших (5)

Талибы напали на военную базу в Афганистане, 15 погибших
По меньшей мере 15 афганских военнослужащих погибли в результате нападения талибов на военную базу в Шах Вали Кот в провинции Кандагар.

Цукерберг предложил ввести в США "гарантированный базовый доход" (8)

Цукерберг предложил ввести в США гарантированный базовый доход
Глава Facebook Марк Цукерберг предложил ввести для граждан США "всеобщий базовый доход". Данная концепция подразумевает, что правительство выплачивает всем взрослым гражданам достаточную для проживания сумму денег вне зависимости от того, есть ли у них работа или нет.

США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара (19)

Mosulas
Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.
Facebook друзья
Rambler's Top100