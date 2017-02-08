Портал DELFI рассказывает о том, как закончилась жизнь других лидеров сепаратистского движения на Донбассе — от "Бэтмена" и "Призрака" до "Бати" и "Моторолы".

В среду в Донецке был убит один из последних остававшихся в живых "полевых командиров" Донецкой и Луганской народных республик — Михаил Толстых (Гиви).

Бэтмен, Моторола, Гиви. Как в ДНР и ЛНР ликвидируют "полевых командиров" В среду в Донецке был убит один из последних остававшихся в живых "полевых командиров" Донецкой и Луганской народных республик — Михаил Толстых (Гиви). Портал Delfi рассказывает о том, как закончилась жизнь других лидеров сепаратистского движения на Донбассе — от "Бэтмена" и "Призрака" до "Бати" и "Моторолы"

Находящийся в Эстонии российский хакер: в планах — остаться в Прибалтике В СМИ появилась информация о единственном оставшемся пока на свободе членом группы хакеров "Шалтай-Болтай". В разговоре с Financial Times он сказал, что намерен просить убежище в Эстонии.

В страны Балтии перебрасываются американские танки и личный состав В страны Балтии продолжает прибывать военная техника и личный состав армии США. Сегодня танки и боевые машины, а также солдаты батальона прибыли в Латвию. А вчера Литва официально приняла батальон НАТО, а в Эстонию военные и техника.

СМИ: группа сенаторов США хочет усложнить процедуру снятия санкций с России Группа сенаторов США подготовила документ, который усложняет процедуру снятия санкций с России американской администрацией. Об этом сообщает CNN.