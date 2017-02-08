Бэтмен, Моторола, Гиви. Как в ДНР и ЛНР ликвидируют "полевых командиров"

В среду в Донецке был убит один из последних остававшихся в живых "полевых командиров" Донецкой и Луганской народных республик — Михаил Толстых (Гиви).
Портал DELFI рассказывает о том, как закончилась жизнь других лидеров сепаратистского движения на Донбассе — от "Бэтмена" и "Призрака" до "Бати" и "Моторолы".
- 1. Александр Беднов (позывной Бэтмен), 45 лет
- 2. Роман Возник (позывной Цыган), 44 года
- 3. Алексей Мозговой (позывной Призрак), 40 лет
- 4. Павел Дремов (позывной Батя), 39 лет
- 5. Арсен Павлов (позывной Моторола), 33 года
- 6. Михаил Толстых (позывной Гиви), 36 лет
- 7. Как погибли другие командиры сепаратистов