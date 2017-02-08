Бэтмен, Моторола, Гиви. Как в ДНР и ЛНР ликвидируют "полевых командиров"

 (127)
rus.DELFI.lv
среда, 8 февраля 2017 г. 16:43
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Александр Беднов (позывной Бэтмен), 45 лет
В среду в Донецке был убит один из последних остававшихся в живых "полевых командиров" Донецкой и Луганской народных республик — Михаил Толстых (Гиви).
Michailas Tolstychas Givis
© AFP / Scanpix

Портал DELFI рассказывает о том, как закончилась жизнь других лидеров сепаратистского движения на Донбассе — от "Бэтмена" и "Призрака" до "Бати" и "Моторолы".

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Александр Беднов (позывной Бэтмен), 45 лет
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Бэтмен, Моторола, Гиви. Как в ДНР и ЛНР ликвидируют "полевых командиров" (127)

Michailas Tolstychas Givis
В среду в Донецке был убит один из последних остававшихся в живых "полевых командиров" Донецкой и Луганской народных республик — Михаил Толстых (Гиви). Портал Delfi рассказывает о том, как закончилась жизнь других лидеров сепаратистского движения на Донбассе — от "Бэтмена" и "Призрака" до "Бати" и "Моторолы"

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