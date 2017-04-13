Беспорядки в Венесуэле: убиты пять человек, включая ребенка

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NEWSru.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 11:47
В Венесуэле в ходе протестных акций против политики президента Николаса Мадуро погибли пять человек. Об этом сообщает Estrategia & Negocios.
Policijos ir protestuotojų susirėmimai Venesueloje
© AFP / Scanpix

По словам губернатора штата Лара Энри Фалькона, которые приводит канал Once Noticias, два человека были убиты в ходе манифестаций на территории этого штата.

На пресс-конференции Фалькон рассказал, что оба погибших были застрелены в городе Баркисимето военизированными сторонниками Мадуро. Одному убитому было 36 лет, второму — 13 лет. Еще 12 человек получили ранения, отмечает портал Universal.

Ранее сообщалось о троих убитых во время протестов. 19-летний мужчина был застрелен на прошлой неделе в штате Миранда, его ровесника убили в городе Валенсия (штат Карабобо). В Каракасе от последствий воздействия слезоточивого газа скончалась пожилая женщина.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавнего решения Верховного суда, резко ограничившего полномочия оппозиционного парламента, отмечает РИА "Новости". Решение было отменено, но теперь оппозиция требует отправить в отставку всех членов ВС страны.

В среду вечером стало также известно о разгоне национальной гвардией Венесуэлы акции протеста в штате Миранда и о перекрытии протестующими Панамериканского шоссе.

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Беспорядки в Венесуэле: убиты пять человек, включая ребенка (4)

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