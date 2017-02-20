Беспорядки в Киеве: в столкновении полиции с радикалами пострадали 10 человек

В воскресенье вечером в центре Киева произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками блокады железнодорожного сообщения с ДНР, которые попытались разбить палаточный городок на пересечении улиц Институтской и Банковой, сообщает "Интерфакс-Украина". По данным добровольцев Красного Креста, дежурящих на месте, в ходе стычек пострадали по меньшей мере 10 человек.

"Есть информация о десяти пострадавших, в том числе один — с закрытой черепно-мозговой травмой и один сердечник", — уточнили медики в беседе с порталом "Громадьске".

По словам очевидцев, столкновения начались после того, как полиция воспрепятствовала попыткам демонстрантов пронести к месту акции металлические предметы для установки палаток.

В течение пары часов ситуация в центре Киева стабилизировалась, в настоящее время столкновений между участниками акций по случаю годовщины Революции Достоинства и полицией нет.

"Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации", — подчеркнули в пресс-службе полиции. Зампредседателя Нацполиции Александр Фацевич, в свою очередь, заявил, что правоохранители просто охраняют общественный порядок, "никто никого не бил".

По предварительный данным, на Европейской площади в воскресенье вечером были задержаны пятеро человек, среди которых — лидер ОУН ("Организация украинских националистов") Николай Коханивский.

Как сообщается, один из полицейских серьезно пострадал, однако о характере его травм пока ничего не известно.

Напомним, в конце января представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины назвала действия радикалов незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение всей Украины.