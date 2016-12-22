"Берлинский террорист" был хорошо известен спецслужбам

rus.DELFI.lv
четверг, 22 декабря 2016 г. 13:40
Гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине в понедельник, 19 декабря, ранее неоднократно попадал в поле зрения спецслужб США, Германии и Италии.
© Reuters/ Scanpix

Поиски Амри, который может быть вооружен, пока не принесли результата.

Газета The New York Times сообщает, что Анис Амри мог иметь связи с исламистами, и об этом было известно спецслужбам США. По словам представителя американских властей, пожелавшего остаться неизвестным в связи с продолжающимся расследованием, Анис Амри как минимум один раз использовал мессенджер Telegram для того, чтобы выйти на связь с ИГ. Кроме того, имя тунисца было внесено в "черный список" лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией США. В публикации не уточняется, к какому периоду времени относится вышеуказанная информация.

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Ранее сообщалось, что Анис Амри провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого. По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. На родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы,.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

Анис Амри в апреле подал прошение о предоставлении убежища властям федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Однако еще в июне оно было отклонено. Подозреваемого планировали выслать из страны, но так и не сумели получить от Туниса документы, необходимые для юридического оформления процедуры депортации. Фактически подозреваемый еще до подачи прошения, в феврале 2016 года, переехал в Берлин и жил в основном там. При этом еще с января его включили в список лиц, предположительно сотрудничающих с экстремистскими группировками. Таблоид Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что подозреваемый поддерживал контакт с экстремистской группировкой "Исламское государство"

19 декабря вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, полиция начала его поиск. За информацию о его местонахождении власти пообещали награду в 100 тысяч евро.

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"Берлинский террорист" был хорошо известен спецслужбам

Берлинский террорист был хорошо известен спецслужбам
Гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине в понедельник, 19 декабря, ранее неоднократно попадал в поле зрения спецслужб США, Германии и Италии.
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