Берлин ждет от ЕС помощи в расследовании гамбургских беспорядков

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Deutsche Welle
вторник, 11 июля 2017 г. 11:00
Министр юстиции ФРГ просит от коллег по ЕС содействия в розыске и аресте виновников гамбургских беспорядков. Хайко Мас надеется, что в будущем подобные события нигде не повторятся.
Protestai prieš G-20 susitikimą Hamburge
© AFP / Scanpix

После беспорядков в Гамбурге во время саммита "большой двадцатки" правительство ФРГ призвало партнеров по ЕС ускорить розыск преступников. Как сообщают во вторник, 11 июля, издания медиагруппы Funke Mediengruppe, министр юстиции Германии Хайко Мас обратился к своим европейским коллегам с соответствующей просьбой.

"Сейчас проверяется много фотографий и видеозаписей, чтобы опознать преступников. При этом нам необходима поддержка наших зарубежных партнеров", — написал Мас.

Отмечается, что глава Минюста ФРГ обратился с просьбой к своим коллегам из стран ЕС, чтобы ответственные ведомства в приоритетном порядке обрабатывали запросы о правовой помощи со стороны Германии, связанные с гамбургскими беспорядками. Хайко Мас также попросил о быстром удовлетворении ордеров на арест, которые выдала немецкая сторона. Сотрудничество следует довести до такого уровня, чтобы "во время следующих саммитов любая другая страна и любой другой город не пострадали от европейских туристов-погромщиков", - пишет Мас.

В настоящий момент в Гамбурге в предварительном заключении находится 51 подозреваемый. Среди них есть, помимо немцев, граждане РФ, Италии, Нидерландов, Испании, Франции, Швейцарии и Австрии. Полиция Гамбурга создала спецкомиссию с целью привлечь к ответственности остальных преступников и инициаторов беспорядков.

Deutsche Welle
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