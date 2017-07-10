Берлин: Siemens отвечает за соблюдение санкций против РФ

 (2)
Deutsche Welle
понедельник, 10 июля 2017 г. 16:50
Концерн Siemens должен позаботиться о соблюдении санкций против РФ, введенных за аннексию Крыма, заявили в Минэкономики Германии. Siemens намерен предотвратить использование его турбин в Крыму.
© Vida Press

Концерн Siemens должен позаботиться о соблюдении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма.

"Эта компания обязана уважать законы об экспорте и санкции", - заявил представитель министерства экономики ФРГ в понедельник, 10 июля.

Министерство сделало это заявление в связи с сообщениями о том, что Россия поставила в Крым турбины, произведенные Siemens. Между тем агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что немецкий концерн намерен ни при каких условиях не позволить использовать в Крыму две произведенные им турбины.

"Предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить сборку, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму", - сказал собеседник агентства. По его словам, Siemens также не допустит, чтобы российская компания ЗАО "Интеравтоматика", являющаяся акционером немецкого концерна, занималась техобслуживанием турбин. Siemens также принял необходимые правовые меры и позаботился о том, чтобы в Крым не были поставлены компоненты, необходимые для сборки турбин, отметил источник Reuters.

В свою очередь Кремль утверждает, что турбины, устанавливаемые в Крыму, произведены в России из российских компонентов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Зятю Березовского грозит экстрадиция в Россию: в чем его обвиняют?

Londono Vestminsterio magistrato teismas
Магистратский суд Вестминстера в Лондоне завершил рассмотрение дела Георгия Шуппе - зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Что может НАТО противопоставить России в Эстонии (3)

Что может НАТО противопоставить России в Эстонии
Эстонский город Тапа находится всего в полутора часах езды к востоку от Таллина. Своим существованием город обязан важному железнодорожному узлу и имеет все характерные черты военного городка советских времен.

Берлин: Siemens отвечает за соблюдение санкций против РФ (2)

Берлин: Siemens отвечает за соблюдение санкций против РФ
Концерн Siemens должен позаботиться о соблюдении санкций против РФ, введенных за аннексию Крыма, заявили в Минэкономики Германии. Siemens намерен предотвратить использование его турбин в Крыму.

Экс-глава британской спецслужбы: Россия может положить конец кибератакам (2)

Экс-глава британской спецслужбы: Россия может положить конец кибератакам
Российские власти могут положить конец кибератакам, заявил в интервью Би-би-си бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

Парламентарии ЕС недовольны предложениями Мэй по "брекситу"

Londonas
Европейские парламентарии сочли неудачным предложение британского премьер-министра Терезы Мэй относительно статуса граждан стран ЕС в Британии после "брексита".
Facebook друзья
Rambler's Top100