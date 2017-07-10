Берлин: Siemens отвечает за соблюдение санкций против РФ

Концерн Siemens должен позаботиться о соблюдении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма.

"Эта компания обязана уважать законы об экспорте и санкции", - заявил представитель министерства экономики ФРГ в понедельник, 10 июля.

Министерство сделало это заявление в связи с сообщениями о том, что Россия поставила в Крым турбины, произведенные Siemens. Между тем агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что немецкий концерн намерен ни при каких условиях не позволить использовать в Крыму две произведенные им турбины.

"Предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить сборку, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму", - сказал собеседник агентства. По его словам, Siemens также не допустит, чтобы российская компания ЗАО "Интеравтоматика", являющаяся акционером немецкого концерна, занималась техобслуживанием турбин. Siemens также принял необходимые правовые меры и позаботился о том, чтобы в Крым не были поставлены компоненты, необходимые для сборки турбин, отметил источник Reuters.

В свою очередь Кремль утверждает, что турбины, устанавливаемые в Крыму, произведены в России из российских компонентов.