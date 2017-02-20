Берлин раскритиковал указ Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР

В МИД Германии пообещали не оставить без последствий решение Кремля признать документы самопровозглашенных республик.

Решение президента Путина признать документы, выданные властями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, "совершенно неприемлемо". Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, оно "подрывает единство Украины и сильно противоречит всему, что было согласовано в Минске".

В аналогичном ключе высказался и официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер. Указ Путина отметил он, является "явным нарушением" духа и буквы минских соглашений. Власти ФРГ, добавил Шефер, не оставят это решение Кремля без последствий. И, разумеется, документы самопровозглашенных республик не будут признаваться в ФРГ, указывает агентство Reuters.

Ранее, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства на "территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Как сообщила пресс-служба президента России, решение является временным.

Официальный Киев жестко отреагировал на этот шаг Москвы. "Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права", - заявил в тот же день президент Украины Петр Порошенко. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов отметил, что Россия таким образом "юридически признала квазигосударственные террористические группировки", а указ Путина "равняется заявлению России относительно выхода" из минских соглашений.