Берлин ожидает нового наплыва беженцев

Deutsche Welle
воскресенье, 6 августа 2017 г. 15:33
Данные о вновь прибывших беженцах в Италии свидетельствуют о новом росте числа нелегальных мигрантов во втором полугодии 2017 года, сообщает газета со ссылкой на доклад GASIM.
© Vida Press

По информации газеты Welt am Sonntag, власти Германии ожидают, что число нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. На возможность такой тенденции указывает целый ряд признаков, пишет издание в воскресенье, 6 августа, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

В частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев,попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95 тысяч нелегалов. По данным экспертов, центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены. Кроме того, данные полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, свидетельствуют о большом числе незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится далее в документе.

Между тем в Германии количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24,75 тысячи человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта цифра составила почти 130 тысяч человек.

122 тысячи ходатайств и 6 процентов фальшивых документов
В первом полугодии 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело 122 тысячи заявок о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не предъявили немецким властям документов, удостоверяющих личность. При этом доля предполагаемых поддельных документов в 2016 году составляла около 6 процентов, в текущем году этот показатель также находится на этом уровне. За первое полугодие 2017 года сотрудники BAMF выявили около 7300 поддельных, по их оценке, паспортов.

В центре GASIM обмениваются информацией о беженцах различные ведомства ФРГ, в частности, федеральная полиция, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, Федеральная разведывательная служба и министерство иностранных дел.

Deutsche Welle
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Берлин ожидает нового наплыва беженцев

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