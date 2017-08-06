Берлин ожидает нового наплыва беженцев

Данные о вновь прибывших беженцах в Италии свидетельствуют о новом росте числа нелегальных мигрантов во втором полугодии 2017 года, сообщает газета со ссылкой на доклад GASIM.

По информации газеты Welt am Sonntag, власти Германии ожидают, что число нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. На возможность такой тенденции указывает целый ряд признаков, пишет издание в воскресенье, 6 августа, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

В частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев,попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95 тысяч нелегалов. По данным экспертов, центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены. Кроме того, данные полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, свидетельствуют о большом числе незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится далее в документе.

Между тем в Германии количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24,75 тысячи человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта цифра составила почти 130 тысяч человек.

122 тысячи ходатайств и 6 процентов фальшивых документов

В первом полугодии 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело 122 тысячи заявок о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не предъявили немецким властям документов, удостоверяющих личность. При этом доля предполагаемых поддельных документов в 2016 году составляла около 6 процентов, в текущем году этот показатель также находится на этом уровне. За первое полугодие 2017 года сотрудники BAMF выявили около 7300 поддельных, по их оценке, паспортов.

В центре GASIM обмениваются информацией о беженцах различные ведомства ФРГ, в частности, федеральная полиция, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, Федеральная разведывательная служба и министерство иностранных дел.