Берлин не менял точку зрения в отношении аннексии Крыма

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Deutsche Welle
понедельник, 7 августа 2017 г. 16:48
Присоединив крымский полуостров, Россия нарушила принципы международного права и поставила под вопрос послевоенный миропорядок в Европе, заявила представитель правительства ФРГ.
© Vida Press

После заявления лидера немецких либералов Кристиана Линднера, призвавшего смириться с аннексией Крыма в качестве "временного решения на неопределенный срок", правительство Германии подтвердило свою позицию в отношении РФ, незаконно присоединившей полуостров. "Аннексией (Крыма - Ред.) Россия нарушила международное право и поставила под вопрос миропорядок в Европе после Второй мировой войны", - заявила в понедельник, 7 августа, заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, точка зрения и Германии, и ЕС в целом по этому вопросу "совершенно однозначна и остается неизменной". Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь и вновь прилагала усилия к решению конфликта вокруг Крыма, при этом подчеркивая невозможность согласиться с аннексией полуострова, указала далее представитель правительства. Кабинет министров ФРГ принял во внимание заявления Линднера, однако он сделал их только от своего лица, отметила Деммер.

Лидер либералов о необходимости перезагрузки отношений с РФ
В интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, опубликованном 5 августа, глава Свободной демократической партии (СвДП), не входящей в нынешний состав бундестага ФРГ, высказал мнение, что "пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок".

По мнению Линднера, конфликт вокруг аннексированного Россией полуострова следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы достичь прогресса на других направлениях. Одновременно он указал на необходимость корректировки курса Берлина в отношениях с Россией.

"Безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе и от отношений с Москвой", - заявил он.

После обрушившейся на него критики лидер либералов смягчил свои утверждения. "Мы не признаем противоречащую международному праву аннексию Крыма и другие имперские жесты Кремля", - подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в тот же день в Facebook.

Необходимо постоянно заявлять об этой проблеме, не принимать аннексию полуострова, однако нельзя ставить решение любого другого вопроса в зависимость от урегулирования крымской проблемы, уверен Линднер. "Иначе не будет никакого продвижения в отношениях (с Россией – Ред.)", - добавил он, подчеркнув необходимость гибкости для достижения прогресса.

Deutsche Welle
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