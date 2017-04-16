Берлин назвал запуск ракеты в КНДР нарушением международного права

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Deutsche Welle
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 17:29
Пхеньян произвел очередной запуск ракеты. Германия говорит о нарушении международного права, США называет его провокацией, а Южная Корея грозит штрафными мерами.
Šiaurės Korėjos raketų bandymai
© Reuters / Scanpix

Немецкие власти назвали предпринятую Пхеньяном попытку запуска ракеты "нарушением международного права". "Независимо от того, удачным ли был запуск, это совершенно ясный пример нарушения международного права", - заявил в воскресенье, 16 апреля, официальный представитель МИД Германии.

"От имени правительства страны мы осуждаем конфронтационный курс режима в Пхеньяне и требуем Северную Корею вернуться к международным нормам", - добавил он.

США говорит о "провокации"

В США сдержанно отреагировали на запуск северокорейской ракеты, сообщает агентство Reuters. Это не является сюрпризом, к тому же этот запуск, равно как и прошлый, закончился неудачей, заявил один из помощников вице-президента США Майка Пенса.

Сам Пенс, находящийся с визитом в Южной Корее, подчеркнул, что альянс между Сеулом и Вашингтоном никогда не был так силен, как в настоящее время. "Эта утренняя провокация - еще одно напоминание, с какими рисками каждый из вас ежедневно сталкивается", - заявил он в ходе встречи с американскими солдатами на военной базе США в Йонсане.

Сеул предупреждает о штрафных мерах

Между тем Сеул "решительно осудил" запуск ракеты, предупредив, что Пхеньян столкнется с "серьезными штрафными мерами" в случае, если продолжит ядерные испытания или иные провокации.

Великобритания выразила свою озабоченность запуском ракеты. Британское правительство внимательно следит за ситуацией, говорится в заявлении МИД в Лондоне. Министр иностранных дел Борис Джонсон призвал Северную Корею остановить атомную военную программу и следовать резолюциям ООН, направленным на восстановление мира и стабильности в регионе.

Deutsche Welle
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