Берлин направит на Украину спецпосланника по вопросам децентрализации

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Deutsche Welle
вторник, 8 августа 2017 г. 18:00
Правительство Германии направит бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта на Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации.
© DELFI / Domantas Pipas

Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года, сообщил DW во вторник, 8 августа, представитель правительства ФРГ.

Специальный посланник будет направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Работа Мильбрадта будет охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному управлению в правительстве и децентрализации. По словам представителя федерального правительства, Мильбрадт уже имеет значительный опыт в консультировании Украины в этих сферах.

Георг Мильбрадт является доктором экономических наук, возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы. Как сообщил накануне "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Украины Геннадия Зубко, посланник правительства Германии по вопросам децентрализации начнет работу на Украине уже в сентябре 2017 года.

Deutsche Welle
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