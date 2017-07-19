Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды, а не один раз

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bbcrussian.com
среда, 19 июля 2017 г. 08:03
"На полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная встреча, сообщил Белый дом.
V. Putinas ir D. Trumpas
© AP / Scanpix

Сообщается, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов.

Большая часть первой - формальной - встречи Трампа с Путиным была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы. После той встречи российский президент заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва не вмешивалась в выборы президента США.

Второй разговор двух президентов продолжался примерно час, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Прерванный ужин

Как пишет Washington Post, примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным. Трамп был один, а с Путиным был его официальный переводчик, пишет Washington Post.

По мнению газеты, тот факт, что Трамп сам инициировал вторую встречу, показывает, как сильно американский президент жаждал установить дружеские отношения с Путиным в ходе саммита в Германии.

1:0 в пользу Москвы: пресса США о встрече Путина и Трампа


Сообщения о второй встрече Трампа с Путиным наверняка вызовут новый вcплеск критики в адрес президента США в конгрессе, в том числе и со стороны республиканцев.

Все это происходит на фоне не утихающего скандала вокруг обвинений в сговоре президентской команды с Кремлем, разгоревшегося с новой силой после того, как стало известно, что Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года встречался с российским юристом в расчете получить компромат на соперника его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным, но подтвердил сам факт встречи - после того, как об этом сообщили некоторые СМИ.

Первым еще об одной встрече Трампа и Путина рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он сообщил Washington Post, что узнал о встрече от двух участников ужина глав государств, который были ее свидетелями.

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