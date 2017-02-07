Белый дом скорректировал высказывания Трампа о замалчивании терактов в СМИ

Deutsche Welle
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:59
Белый дом представил список атак, которые якобы замалчивались СМИ. Однако журналисты нашли в нем десятки нападений, получивших широкое отражение в прессе.
Donald Trump
© Sipa / Scanpix

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер скорректировал в понедельник, 6 февраля, высказывания президента США Дональда Трампа, ранее выступившего с утверждением, что "повсюду в Европе" совершаются теракты, но "очень, очень нечестная пресса" не сообщает о конкретных нападениях. На борту президентского лайнера Air Force One Спайсер уточнил в беседе с журналистами, что речь идет не о том, что атаки замалчиваются, а о том, что о них "сообщается недостаточно", передает The Washington Post.

Сообщения о "протестах раздуваются на пустом месте, при этом атака или сорванное нападение необязательно получает такое же освещение", посетовал Спайсер.

Правдив ли список?

Позднее Белый дом распространил список, включив в него 78 атак в разных странах мира, которые, по версии новой администрации, "недостаточно активно освещались" в СМИ. Газета The Washington Post выделила из перечня 25 происшествий и с помощью ссылок подтвердила, что о них писали различные медиа. Как следует из списка, в результате 11 нападений жертв вообще не было. Практически во всех остальных случаях (за исключением двух) число погибших не превышало пяти.

Кроме того, в перечень "замалчиваемых терактов" вошли такие резонансные нападения, как стрельба в гей-клубе в Орландо (штат Флорида) в 2016 году, теракт в магазине с кошерной продукцией во Франции в январе 2015 года и взрыв российского авиалайнера над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, которые широко освещались СМИ по всему миру.

В ходе посещения центрального командования вооруженных сил США во Флориде Трамп 6 февраля выступил с утверждением, что "нечестная пресса" не сообщает о происходящих терактах. Какие именно атаки имеются в виду, и почему происходит такое замалчивание, глава Белого дома не уточнил.

Deutsche Welle
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