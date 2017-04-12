Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии

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bbcrussian.com
среда, 12 апреля 2017 г. 08:07
Российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в рассекреченном докладе Белого дома.
© AFP / Scanpix

По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников, отмечается в документе.

Белый дом считает, что Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации. Москва распространяет "многочисленные, противоречащие друг другу заявления, чтобы запутать мировое сообщество", говорится в докладе.

При этом ни в докладе, ни в комментариях американских чиновников не содержится ответ на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее.

Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащие "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания.

Авианалет на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб произошел в начале апреля 2017 года. Жертвами удара стали около 90 человек. На видеозаписях видно, что у людей наблюдаются симптомы отравления газом. Сирия отрицает использование химического оружия.

7 апреля США выпустил по сирийской авиабазе "Шайрат", с которой поднимались самолеты, сбросившие бомбы на Хан Шейхун. Удар США стал ответом на химическую атаку, ответственным за которую на Западе считают президента Сирии Башара Асада.

Владимир Путин 11 апреля заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал президент.

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