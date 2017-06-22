Белый дом пытается ослабить законопроект о санкциях против Кремля

Белый дом пытается убедить конгрессменов-республиканцев в Палате представителей ослабить законопроект об ужесточении санкций против Кремля, ранее принятый в Сенате подавляющим числом голосов. Об этом сообщила в четверг, 22 июня., газета The New York Times. В противном случае президент США Дональд Трамп может наложить вето на документ, который поддержали большинство республиканцев в Сенате, что может нанести политический урон обеим сторонам.

Сторонники Трампа - за свободу маневра

Высокопоставленные представители Белого дома указывают, что они не собираются ослаблять санкции против Кремля, но недовольны тем, что новый законопроект лишит президента возможности подать Москве сигнал о готовности пересмотреть санкционные меры в обмен на изменение политики РФ.

Сенат США 15 июня принял законопроект об ужесточении санкций против России, но затем Палата представителей притормозила голосование по санкциям. Глава комитета по доходам и расходам Палаты представителей, республиканец Кевин Брэйди, 21 июня внес процедурное возражение по этому проекту, что может привести к его переработке.

Схожую позицию выказал и лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Он заявил, что новый законопроект был подготовлен с нарушениями, хотя и не уточнил, какими именно.

Сомнения и скепсис

Однако единства среди республиканцев нет. "Я надеюсь, что мы не отступим, - заявила конгрессмен от штата Флорида Илеана Рос-Лехтинен. - Мы должны держать санкции так жестко, как только можем. Не знаю, удастся ли нам это".

Новый американский законопроект вызвал неожиданно жесткую реакцию в ряде стран Европы, в частности Германии. Немецкие политики и представители бизнеса считают, что предлагаемое ужесточение санкций не связано с новыми действиями России, а служит лишь экономическим интересам США.