Белый дом попытается сделать законопроект о новых санкциях против России более "дружелюбным"

В Белом доме, в частности, обеспокоены тем, что законопроект в нынешнем виде свяжет руки исполнительной власти США в выстраивании отношений между Вашингтоном и Москвой. В то же время собеседник портала отметил, что Дональд Трамп поддерживает санкции в отношении России и "политические последствия применения вето пока не обсуждались".

Более того, представитель администрации выразил уверенность, что в Палате представителей, которая теперь должна будет рассмотреть сенатскую инициативу, достаточно тех, кто обеспокоен перспективой законодательного ограничения полномочий президента.

Ранее на этой неделе сенат США большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. Отныне американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше чем на 14 дней. До недавнего времени этот срок составлял 90 дней.

Кроме того, документ на уровне закона закрепляет действующие в настоящее время антироссийские санкции, которые ввел своими указами предыдущий президент США Барак Обама. Законопроект позволяет американскому конгрессу заблокировать любую попытку действующего главы государства Дональда Трампа снять или ослабить существующие ограничения.

Глава банковского комитета сената США Майк Крэйпо заявил, что документ выполняет четыре задачи: "усиливает и расширяет существующие санкции против России, создает новые санкции против России, переводит конгресс на более высокий уровень, чем ранее, формируя механизм, благодаря которому отмена санкций против РФ будет возможна лишь в случае, если за эту меру проголосует конгресс, кроме того, повышает возможности Минфина фиксировать незаконное финансирование, включая незаконные финансовые потоки, связанные с Россией".

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, ранее заявлял о том, что у него нет уверенности в результативности принимаемых парламентариями мер. По его словам, на данном этапе важнее разобраться с состоянием американо-российских отношений, которое "не отвечает ни интересам США, ни мировой стабильности".