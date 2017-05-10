Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова

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bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 07:51
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первая встреча на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января.

Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона в апреле.

На прошлой неделе между Трампом и Путиным состоялся, как заявили в Белом доме, "очень хороший" телефонный разговор.

Тогда среди прочего лидеры условились активизировать диалог между главами МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

10 мая Лавров должен провести переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США, где будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине.

Отношения Вашингтона и Москвы резко ухудшились после решения Трампа нанести удары по аэродрому, который используется авиацией правительственных войск Сирии.

7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" в провинции Идлиб.

Россия, которая поддерживает правительство Сирии, назвала ракетный удар США по сирийскому аэродрому нарушением международного права.

Вскоре после этого Путин заявил в интервью, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при Трампе стал даже ниже, чем во время его предшественника Барака Обамы.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал российский президент.

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