Белый дом подозревает Асада в подготовке новой химатаки

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bbcrussian.com
вторник, 27 июня 2017 г. 09:10
Вашингтон заявил, что Башар Асад, возможно, готовится провести новую химической атаку, и пообещал, что, если это случится, сирийский диктатор дорого за нее заплатит.
© AP/Scanpix

Белый дом заявил, что наблюдает подготовку, схожую с той, которую подручные Асада вели перед химической атакой 4 апреля.

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако, если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

США подчеркнули, что новая атака с применением химического оружия в Сирии грозит обернуться массовым убийством мирных граждан, включая детей.

Химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена 4 апреля. В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу погибли 87 человек, среди жертв было много детей.

Западные лидеры обвинили власти Сирии в целенаправленной химической атаке на мирное население. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находившихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Данные о жертвах этого обстрела расходятся. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек, из которых пятеро — военные, а двое — гражданские. Сирийские вооруженные силы заявили о потере 10 своих военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. Асад назвал его безответственным и безрассудным шагом.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

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