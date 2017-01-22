Белый дом обвиняет СМИ в занижении числа пришедших на инаугурацию

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bbcrussian.com
воскресенье, 22 января 2017 г. 12:51
Администрация президента США Дональда Трампа обвинила СМИ в занижении числа людей, наблюдавших за церемонией инаугурации нового главы государства в центре Вашингтона.
Seanas Spiceris
© Reporters/ Scanpix

По словам самого Трампа, посмотреть на церемонию в центре столицы пришли около полутора миллионов человек. При этом в прессе появилась информация о том, что перед зданием Капитолия собрались менее 250 тысяч человек.

"Это было самое большое число людей, когда-либо наблюдавших за церемонией инаугурации. Включая как тех, кто пришел лично [посмотреть на церемонию в Вашингтоне], так и [смотревших церемонию] по всему миру. Попытки занизить энтузиазм по поводу инаугурации позорны и неверны", - заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

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При этом, по данным мэрии Вашингтона, на инаугурацию Барака Обамы в 2009 году пришли около 1,8 миллиона человек, что считается абсолютным рекордом по числу людей, когда либо собиравшихся на Национальной аллее в Вашингтоне.

Аэрофотосъемка инаугурации Трампа также показывает, что число собравшихся перед Капитолием было меньше, чем на церемонии 2009 года.

После своего избрания на президентский пост Трамп неоднократно выказывал недовольство работой журналистов.

В субботу в ходе своего выступления перед сотрудниками ЦРУ он заявил, что некоторые СМИ изображали неверную картину, утверждая, что он враждует со спецслужбами.

По его словам, на самом деле он враждует с такими СМИ, в которых работают "одни из самых бесчестных людей в мире".

Ранее во время пресс-конференции Трамп назвал телеканал Си-эн-эн "ужасной организацией".

Тогда же в ноябре он отказался проводить встречу с журналистами New York Times, хотя она была заранее подготовлена.

Акции протеста

В субботу сотни тысяч людей в Вашингтоне вышли на "Марш женщин", который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тысяч человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч.

В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста прошли в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне. В общей сложности на субботу были запланированы до 700 "женских маршей" по всему миру.

Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно высказываясь о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также настроил многих за рубежом против себя, пообещав, что будет руководствоваться принципом "Америка прежде всего".

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