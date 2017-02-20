Белый дом: о контактах с российскими спецслужбами не знаем

"Мы не знаем ни о каких контактах с российскими агентами", - заявил глава аппарата в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC.

Говоря о Майкле Флинне, бывшем советнике по нацбезопасности, который был вынужден покинуть свой пост после беседы, в ходе которой обсуждал санкции против России с послом РФ Сергеем Кисляком, Прибус заявил, что Флинн утаивал информацию о своих контактах с российской стороной от руководства.

Прибус также прокомментировал статью в New York Times от 14 февраля, в которой источники в спецслужбах рассказали, что расследование контактов с российской разведкой касается не только Флинна, но и других, в основном непоименованных фигур из окружения Трампа. В субботу источники агентства Рейтер подтвердили эту информацию.

"Во-первых, ответ - нет, и нам неизвестно ничего ни о каких контактах с российскими агентами. И кстати об этой статье в New York Times. Мы днями обсуждали эту историю, о том, что во время нашей кампании были постоянные контакты с русскими шпионами. Я говорил с высшими чинами разведки, и они уверяют меня, что эта статья - огромное преувеличение, полное ошибок, и абсолютная неправда", - сказал Прибус.

"И Девин Нунес - председатель комитета по разведке в палате представителей - после того как ФБР его проинформировало об этой истории под присягой, сказал, что это полная чушь", - добавил Прибус.

По данным New York Times, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба республиканца с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками, которые они вели в 2016 году. Причем контакты якобы были перехвачены примерно в то время, когда разведка собирала доказательства причастности российских хакеров ко взлому серверов Демократической партии США.

Дональд Трамп назвал эти публикации нонсенсом и попыткой оправдать многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании. В Службе внешней разведки России заявили, что не намерены комментировать "бездоказательные утверждения СМИ".

ФБР в настоящий момент проводит сразу три различных расследования относительно влияния возможных атак российских хакеров на результаты выборов в США, сообщает Рейтер.