Белый Дом не идет на попятную в скандале вокруг связей с Россией

Вашингтон не признаёт нарушений в скандале вокруг предполагаемых связей штаба Трампа с Россией.

В скандале вокруг предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией Белый дом отказывается идти на попятную. "Вести расследование и иметь доказательства - это разные вещи", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в понедельник, 20 марта.

Таким образом он прокомментировал заявление директора ФБР Джеймса Коми о том, что его ведомство проводит расследование на предмет выявления сговора между командой Трампа и правительством РФ в ходе предвыборной кампании в США. При этом Коми не уточнил, найдены ли уже какие-либо доказательства и кто именно из команды Трампа находится в поле зрения ФБР.

"Высокопоставленные представители спецслужб официально заявили, что нет никаких доказательств сговора между Трампом и Россией", - подчеркнул Спайсер. Он демонстративно дистанцировался от бывшего менеджера предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который имел тесные связи с Россией и Украиной и в итоге был вынужден уйти из-за скандала вокруг сомнительных платежей с Украины. "Манафорт играл весьма ограниченную роль в предвыборной кампании и работал с Трампом лишь весьма ограниченное время", - указал Спайсер.

Пресс-секретарь Белого Дома также отказался снять обвинения с экс-президента Барака Обамы в скандале вокруг предполагаемой прослушки штаба Трампа бывшей администрацией Белого Дома. Несмотря на то, что глава ФБР Коми заявил в Конгрессе об отсутствии доказательств такой прослушки, администрация Трампа настаивает на продолжении расследования. На вопрос журналиста о том, желает ли Трамп снять свои обвинения и извиниться перед Обамой, Спайсер ответил, что расследование продолжается.