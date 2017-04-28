Белый дом назвал изоляцию России в ООН достижением Трампа

Россия упоминается в справке "100 дней безопасности президента Дональда Трампа".

"Президент Трамп после (нескольких) лет провальной дипломатии противостоит странам, угрожающим нашей национальной безопасности. За первые 100 дней… президент направил миру сигнал посредством своего быстрого и решительного приказа о нанесении удара по сирийской военно-воздушной базе, с которой была совершена ужасающая атака с применением химического оружия на мирных граждан. (Трамп также) еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином", — цитирует документ ТАСС.

По мнению авторов справки, этими шагами Трамп "восстановил положение Америки в мире и укрепил связи с нашими союзниками".

Согласно подсчетам Белого дома, Трамп за первые месяцы пребывания у власти провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.

Среди других достижений Трампа в области безопасности указывается серьезное снижение уровня нелегальной иммиграции, твердое намерение возвести стену на границе с Мексикой, лишение федеральных субсидий так называемых "городов-убежищ", декларирующих безопасное пребывание для мигрантов.

Россия 12 апреля блокировала западный проект резолюции, предлагавшей расследовать факты химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Он был представлен тремя западными странами — Великобританией, США и Францией. Помимо России, против голосовал лишь один временный член Совбеза — Боливия.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков пояснил, что проект резолюции, против которого проголосовала Россия, обвинял сирийские власти в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования. Впрочем, гораздо больший резонанс получили не объяснения Сафронкова после голосования, а резкое выступление перед ним. Российский представитель "тыкал" и стыдил представителя Великобритании, требуя от того "не отводить глаза".