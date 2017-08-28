Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции

Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает агентство AP со ссылкой на документы администрации, попавшие в распоряжение журналистов.

По данным AP, речь идет о вооружении, которое в противном случае было бы списано. В частности, полиция снова может получить бронетранспортеры, гранатометы, пуленепробиваемые жилеты, армейское огнестрельное оружие.

Обама наложил ограничения на доступ полиции к военному вооружению на волне общественного недовольства полицейским насилием. Между тем правоохранительные органы неоднократно призывали Трампа отменить эти ограничения.