Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции

Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает агентство AP со ссылкой на документы администрации, попавшие в распоряжение журналистов.
По данным AP, речь идет о вооружении, которое в противном случае было бы списано. В частности, полиция снова может получить бронетранспортеры, гранатометы, пуленепробиваемые жилеты, армейское огнестрельное оружие.
Обама наложил ограничения на доступ полиции к военному вооружению на волне общественного недовольства полицейским насилием. Между тем правоохранительные органы неоднократно призывали Трампа отменить эти ограничения.
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