Белый дом анонсировал разговор Трампа с Путиным о Сирии

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bbcrussian.com
вторник, 2 мая 2017 г. 08:15
Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 мая, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. По словам представителя американской администрации, главной темой беседы, по всей вероятности, станет Сирия.
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
© DELFI montažas / Scanpix

Этот телефонный разговор между Путиным и Трампом станет третьим с момента вступления последнего в должность главы государства. Он состоится на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января и также был посвящен урегулированию конфликта в Сирии и борьбе экстремистской группировкой "Исламское государство".

Пресс-служба Кремля также сообщала, что Путин и Трамп обсудили действия в борьбе с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, восстановление двусторонних торгово-экономических связей, иранскую ядерную программу и ситуацию на Украине.

До этого они уже говорили по телефону, но это было еще до инаугурации Дональда Трампа, когда Владимир Путин поздравил его с победой на ноябрьских выборах.

Следующий разговор между президентами состоялся 4 апреля. Тогда Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом. Он говорил о желании наладить отношения с Путиным. Кремль также высказывал надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Трамп и Путин заочно обменивались комплиментами. Но уже в апреле президент Путин заявил, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при президенте Трампе стал еще ниже, чем во время его предшественника Барака Обамы.

Особенно сильно на охлаждение отношений повлияло решения Трампа нанести ракетные удары по сирийской правительственной авиабазе.
Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков в интервью программе Good Morning America в эфире американского телеканала Эй-би-си на вопрос, находятся ли Россия и США в состоянии холодной войны, ответил, что ситуация, возможно, даже хуже.

"Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть, даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США", - сказал он, но затем добавил, что хотя отношения России и США и находятся в самой низшей точке, по его мнению, Путин и Трамп все же способны наладить диалог.
А несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами.

"Если вы не поймали хакера с поличным, то очень трудно сказать, кто взломал. Но все-таки я допускаю, что это Россия. Но это мог быть и Китай, и много разных других групп", - сказал Трамп.

20 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по разведке директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что ФБР ведет расследование связей избирательного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.
Российские власти последовательно отрицали обвинения во вмешательстве в ход американских выборов.

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