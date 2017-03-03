Bellingcat опубликовал новый доклад о роли "Хмурого" в деле MH17

 (114)
bbcrussian.com
пятница, 3 марта 2017 г. 09:05
Международная независимая группа Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17.
© AFP / Scanpix

Речь идет об отставном российском офицере, известном под позывным Хмурый. В предыдущем докладе Bellingcat утверждалось, что под этим позывным скрывается человек, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ.

Русской службе Би-би-си тогда удалось связаться с героем публикации и получить его комментарий. Он категорически отрицает причастность к уничтожению пассажирского лайнера.

В новом докладе говорится, что некоторые телефонные разговоры Хмурого были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). В СБУ этого человека называли заместителем Игоря Стрелкова по разведке.

В этих разговорах с Хмурым согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку "Бук", прибывшую в Донецкую область вместе с экипажем. При этом из записей не становится однозначно ясно, была ли она привезена из России.

В последующих разговорах Хмурый руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.

На самом деле Украина в тот день не потеряла ни одного самолета. Единственным самолетом, разбившимся в зоне военного конфликта, стал гражданский лайнер авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

Первый доклад

Первый доклад Bellingcat, посвященный Хмурому, был опубликован в середине февраля. В отличие от официального следствия, ведущегося в Голландии, группа Bellingcat прямо называет по имени этого человека, известного также под позывными "Зубр" и "Бизон".

В докладе Bellingcat приводятся фотографии, на двух из которых он запечатлен в компании с известными российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, открыто выступавшими в поддержку пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины.

Информацию об офицере расследователи Bellingcat почерпнули из открытых источников — в основном из социальных сетей, а также из опубликованной хакерами переписки Игоря Гиркина (Стрелкова), командовавшего в 2014 году силами самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

В докладе группы подчеркивается, что на данный момент не удалось достоверно установить, кто именно управлял установкой "Бук", однако известны все российские военные, следовавшие вместе с ней по территории Украины.

В докладе также отмечается, что почти все они сразу после катастрофы МН17, в конце июня-начале июля 2014 года, были уволены в запас. Реакции российских официальных лиц на момент публикации этой заметки не поступало.

Министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикой работы международной группы Bellingcat, а также докладов, посвященных расследованию обстоятельств гибели рейса MH17, сбитого над Донецкой областью Украины.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй (3)

В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй
В открытом море у побережья Таиланда найден живым пропавший российский турист. Его искали почти сутки. Выяснилось, что все это время мужчина держался за специальный дайверский буй.

Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона (2)

Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, сообщают французские СМИ.

Генпрокурор США Сешнс отказался от участия в расследовании о России (5)

Jeffas Sessionsas
Генпрокурор США Джефф Сешнс, который оказался под огнем критики из-за своих встреч с российскими официальными лицами, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Bellingcat опубликовал новый доклад о роли "Хмурого" в деле MH17 (114)

Bellingcat опубликовал новый доклад о роли Хмурого в деле MH17
Международная независимая группа Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17.

NYT сообщила о встрече зятя Трампа с послом РФ (13)

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
С послом РФ в США Сергеем Кисляком встречался не только Джефф Сешнс, но также Джаред Кушнер и еще два представителя избирательного штаба Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100