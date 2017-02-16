Bellingcat назвала имя организатора доставки на Донбасс "Бука", из которого сбили Boeing 777

По информации специалистов, за транспортировку "Бука" в качестве представителя вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики отвечал отставной российский офицер Сергей Дубинский, известный под псевдонимом Хмурый, которого ранее СМИ называли командиром разведки ДНР.

Кроме того, в транспортировке "Бука" косвенно принимали участие военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, заявили в Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, изучив аккаунты военных этой бригады в соцсетях и обнаружив фотографии, сделанные в Ростовской области в то время, когда "Бук" был предположительно перевезен на Украину.

В апреле 2015 года международная группа следователей JIT (Joint Investigation Team) опубликовала телефонные разговоры представителей ДНР, обсуждавших детали авиакатастрофы и транспортировку огневой установки комплекса "Бук", пояснили в Bellingcat.

На аудиозаписи слышны голоса двух сторонников ДНР Хмурого и Бурята. Они обсуждали передачу Хмурому установки "Бук" и методы транспортировки орудия. Эксперты Службы безопасности Украины позднее определили, что голос бойца с позывным Хмурый принадлежит Сергею Николаевичу Петровскому, отставному офицеру ВС РФ.

По информации украинских силовиков, Петровский проходил службу в военной разведке ГРУ и ушел на пенсию в 2014 году. Человек, представлявшийся Петровским (Хмурым), до 2015 года несколько раз давал интервью в качестве главы главного разведывательного управления ДНР и заместителя минобороны ДНР. Однако, по информации Bellingcat, эти интервью не имеют отношения к настоящему Хмурому.

В попытке установить настоящую личность Петровского специалисты экспертно-журналистской группы обнаружили его профиль на военно-историческом форуме "Антиквариат". Пользователь под ником "Плохой солдат" представился Петровским и назвал себя "заместителем министра обороны ДНР по разведке".

Как отмечают эксперты, эту информацию позднее публично подтверждал и сам Игорь Стрелков, зарегистрированный на форуме под псевдонимом Котыч. Настоящая фамилия Петровского стала известна благодаря архиву электронной почты Стрелкова, опубликованному хакерами группы "Шалтай-Болтай".

В апреле 2014 года Стрелкову было направлено сообщение с адреса karahan1962@mail.ru. В письме неизвестный спрашивал у Стрелкова, не забыл ли он о Бизоне. Bellingcat удалось найти несколько профилей в соцсетях, связанных с почтовым адресом.

На форуме 108-го мотострелкового полка, который с 1979-го по 1989 год участвовал в боевых действия в Афганистане, неизвестный пользователь указал имя Сергея Дубинского, годы службы в подразделении и личную почту, которая полностью совпадает с адресом, опубликованным хакерами.

На том же форуме пользователи разместили фотографию Дубинского в военной форме с боевыми наградами. На снимке Дубинский не похож на человека, дававшего видеоинтервью российским изданиям в 2014-2015 годах. Один из участников обсуждения назвал позывные Дубинского: Хмурый, Зубр, Бизон, Петровский. Он также подтвердил, что проходил с офицером службу в Афганистане.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над контролируемой сепаратистами территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В предварительном докладе совместной следственной группы (JIT), обнародованном в сентябре прошлого года, утверждается, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Местом запуска было названо поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, который, по данным следователей, находился под контролем сепаратистов ДНР. Сбивший самолет "Бук" был доставлен из России, установили следователи.

В Кремле с этим выводом следствия не согласились. В российском МИДе утверждали, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT. Россия, заявили в ведомстве.