Белград заявил о закупке российских вооружений

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Deutsche Welle
понедельник, 13 февраля 2017 г. 12:13
Глава Минобороны Сербии после визита в Москву сообщил о партии истребителей МиГ-29, которая скоро появится на вооружении у ВВС страны, а также о намерении закупить десятки российских танков и БТР.
© EPA

Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил в воскресенье, 12 февраля, что Белград вскоре получит партию российских военных самолетов.

По его словам, шесть истребителей МиГ-29 "в ближайшее время" прибудут в страну из России, которая также направит своих экспертов для модернизации военно-воздушного флота Сербии, самолеты которого приобретены в основном из резервов российских ВКС. "Истребители МиГ-29 будут оснащены современным оружием, радарами, оптическими и коммуникационными системами", - заявил глава сербского Минобороны.

Кроме того сербы намерены закупить 30 российских танков и столько же бронетранспортеров, а также ведут переговоры о закупке еще восьми самолетов МиГ-29 и систем противовоздушной обороны.

Об этом стало известно после беседы Джорджевича с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым, проведенной накануне, 11 февраля, в Москве. "В ходе встречи были подведены итоги двустороннего военного сотрудничества в 2016 году, намечены перспективные направления взаимодействия между вооруженными силами России и Сербии на 2017 год", - сообщило Минобороны РФ, подчеркнув, что особое внимание было уделено российско-сербским отношениям в военно-технической сфере.

Между тем соседняя с Сербией Черногория завершает процедуры по вступлению в НАТО, а член альянса Хорватия в 2016 году заявила о намерении приобрести 16 американских реактивных систем залпового огня и оперативно-тактические ракеты для пусковых установок с дальностью стрельбы до 300 км.

Deutsche Welle
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