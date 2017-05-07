Бельгийские СМИ: Макрон уверенно лидирует на выборах во Франции

NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 21:49
Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон обгоняет свою соперницу во втором туре выборов Марин Ле Пен, утверждают бельгийские СМИ. Среди зарубежных избирателей Маркон набирает от 65 до 96% голосов. Особенно сильны его позиции среди живущих в США избирателей. В целом экзит-поллы показывают, что он наберет более 60%, утверждает Le Soir. Данные также приводит бельгийский телеканал RTBF - французским СМИ до закрытия участков транслировать их запрещено под угрозой крупных штрафов. В 20:00 по Москве во Франции закрылось большинство участков. Через час закроются последние - в нескольких крупных городах - и начнется официальное подведение итогов.
© Reuters / Scanpix

До этого момента во Франции к публикации разрешены лишь цифры явки: она ниже, чем в первом туре или на предыдущих выборах президента. К 17:00 по местному времени МВД сообщило, что явка на выборах превысила 65%. В первом туре к этому времени до участков дошли более 69% избирателей, а на выборах в 2012 году - почти 72%. Reuters со ссылкой на прогноз Ipsos передает, что в итоге участки не посетят около 26% избирателей.

Le Soir сообщает о предстоящей победе Макрона со ссылкой на экзит-поллы (опросы избирателей на выходе с участков), которые проводили четыре различные компании. Издание делает вывод, что Макрон должен набрать больше 60% голосов избирателей. Эти цифры совпадают с данными соцопросов, проведенных незадолго до выборов: социологи прочили Макрону 61-63%.

Голосование за рубежом

По данным из Бельгии, Макрон уверенно лидирует в голосовании в заморских территориях Франции: в Гваделупе избиратели отдали за него 75,1% голосов, в Мартинике - 77,5%, во Французской Гвиане - 65%. В Соединенных Штатах лидерство Макрона практически абсолютно - граждане Франции, голосующие в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне отдали за него 94,7%, 92% и 95,7% голосов соответственно, передает ТАСС.

В первом туре симпатии избирателей на заморских территориях Франции разделились между Макроном и Жан-Люком Меланшоном, которому выйти во второй тур не удалось.

На американском континенте голосование проходило в субботу и уже завершилось. По данным, полученным от французского посольства, во всех 44 участках, расположенных на территории США, были приняты значительные меры безопасности. Наблюдатели отмечали высокую явку, а избиратели - хорошую организацию. Во франкоязычных провинциях Канады к некоторым избирательным участкам выстроились многочасовые очереди.

Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 по Москве), однако в Париже, Лионе и Бордо участки будут открыты на час дольше. После их закрытия в 21:00 по Москве будет разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан.

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Бельгийские СМИ: Макрон уверенно лидирует на выборах во Франции

Бельгийские СМИ: Макрон уверенно лидирует на выборах во Франции
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