BBC: мог ли Обама прослушивать Трампа? Это трудно себе представить

Эти заявления Трампа стали, пожалуй, особенно скандальными.



Он написал серию твитов, в которых обвинил бывшего президента Барака Обаму в прослушивании телефонов в его резиденции Трамп-тауэр в ходе выборов.

Обвинения эти прозвучали как гром среди ясного неба. Никаких доказательств Трамп не привел.

Сначала пресс-секретарь Обамы, а затем и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер отвергли утверждения, будто администрация Обамы организовала подслушивание.

Однако президент Трамп через своего пресс-секретаря Шона Спайсера призвал конгресс проверить эти "вызывающие тревогу" обвинения наряду с уже ведущимся расследованием российского вмешательства в ход выборов.

Что говорит ФБР?

Сообщается, что директор ФБР Джеймс Коми опроверг эти обвинения и призвал министерство юстиции сделать то же самое.

По некоторым данным, Коми потребовал уточнения, поскольку эти обвинения ложно подразумевают, что ФБР нарушило закон.

Газета New York Times, а вслед за ней и Эн-би-си приводят цитаты официальных лиц, по словам которых Коми уверен, что у Трампа нет никаких доказательств прослушки.

Вместе с тем, министерство юстиции никак не комментировало утверждения президента.

Что уже расследуют комитеты конгресса?

Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената изучают возможное вмешательство России в ход президентских выборов 2016 года. Это расследование началось еще в январе.

Комитеты пообещали провести широкомасштабное расследование на межпартийной основе, которое не постесняется изучить потенциальную связь между избирательной кампанией Трампа и Кремлем, а также российскую "киберактивность".

Оба комитета признали, что расследование будет продолжительным, и по крайней мере один член комитета палаты представителей уже выразил раздражение в связи с тем, что им предстоит проделать дополнительную работу.

"Хорошо, @PressSec, как член комитета, на который ты обрушил весь этот мусор, я жду о тебя доказательств", - написал в Твиттере демократ Джим Хаймс.

Какие у Трампа доказательства?

Трамп и его команда пока не представили никаких доказательств того, что телефоны в Трамп-тауэр прослушивались.

Джеймс Клэппер, которому в тот период были подотчетны все американские спецслужбы, категорически отрицает, что ордер на прослушивание когда-либо выдавался.

В интервью Эн-би-си Клэппер заявил, что как шеф разведки он бы наверняка знал об "ордере FISA (по Закону о внешнем разведывательном наблюдении) или чем-то подобном".

Мог ли Обама распорядиться о слежке?

Команда Обамы категорически отрицает обвинения, утверждая, что твиты Трампа - это "просто ложь".

Если бы такой ордер и существовал, он скорее всего был бы выдан министерством юстиции независимо от Белого дома.

"Возможно, нынешний хозяин Овального кабинета будет сильно удивлен, но президент США не наделен властью единолично распоряжаться о прослушивании американских граждан, - заявил в воскресенье телеканалу Эй-би-си бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. - Если ФБР хочет воспользоваться правом на прослушивание в ходе контрразведывательной операции или уголовного расследования, то сотрудникам ФБР и чиновникам министерства юстиции необходимо обратиться к федеральному судье и предоставить обоснование необходимости воспользоваться таким правом при проведении расследования. Таковы факты".

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Есть только один вариант, как Барак Обама мог бы распорядиться о слежке, не обращаясь в Суд FISA: если бы прослушка не затрагивала американских граждан.

Но в данном случае, учитывая, что объектом слежки была якобы штаб-квартира Трампа, в которой заведомо находились американские граждане, такой вариант отметается.

Что такое Суд FISA?

Си-эн-эн называет Суд FISA вероятно "самым могущественным судом, о котором вы никогда не слышали".

Этот засекреченный суд выдает ордера на слежку преимущественно ФБР и АНБ в соответствии с Законом о внешнем разведывательном наблюдении за "агентами иностранных держав".

В случае, о котором идет речь, ФБР предположительно запросила ордер для наблюдения за двумя российскими банками. Любая такая заявка должна быть одобрена коллегией из 11 судей.

Откуда появилось утверждение о подслушивании?

Слухи об ордере, выданном в соответствии с FISA, циркулировали давно.

7 ноября, за день до выборов, бывший член палаты общин британского парламента Луиза Менш сообщила о том, что такой ордер был выдан еще в октябре.

По ее словам, ордер касался частного сервера и взаимодействия между двумя российскими банками.

Она, как и Трамп в своих твитах, отметила, что ордер запрашивался уже второй раз и в первый раз спецслужбы получили отказ.

В январе корреспондент Би-би-си Пол Вуд, занимавшийся расследованием утверждений о том, что у российских властей собран компромат на Трампа, также написал, что ему было известно о таком ордере.

При этом Вуд подчеркивал, что что ни Трамп, ни его партнеры в ордере не фигурировали.

В то же самое время ордер упоминает и газета Guardian.

Но никто из них не упоминал о прослушивании телефонов.

И вообще об этом как будто ничего не было слышно до тех пор, пока в прошлый четверг консервативный американский радиоведущий Марк Левин не поднял эту тему, называя ее "тихим переворотом".

Вслед за его программой в пятницу тему подхватила статья на сайте Breitbart News, в которой упоминается "запись телефонных переговоров и подслушивание, организованные администрацией Обамы". На чем основаны эти утверждения, остается неясным.

Никто из представителей власти никогда не подтверждал ни один из заявленных фактов.

На следующее утро президент Трамп разослал свою серию твитов. При этом непонятно, было ли ему известно о предыдущих сообщениях о прослушке, по крайней мере, сам он об этом раньше в своих твитах не писал.