Бавария как минимум до конца года сохранит контроль на границе с Австрией

Несмотря на снижение притока беженцев, Бавария не собирается отменять контроль на границе с Австрией. Глава земельного МВД Херрман полагает, что отмена была бы неправильным сигналом для потенциальных мигрантов.

Несмотря на снижение притока нелегальных мигрантов, власти федеральной земли Бавария не будут отменять контроль на границе с Австрией и после сентябрьских выборов в германский бундестаг. "Погранконтроль сохранится как минимум до конца текущего года", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 23 апреля.

По мнению Херрмана, отмена погранконтроля стала бы для всего мира неправильным сигналом о том, что Германия вновь открыта. "Люди в нашей стране не желают этого", - подчеркнул министр. Он полагает, что контроль можно отменять лишь после того, как будет обеспечена надежная защита внешних границ Евросоюза.

С января 2017 года на границах Баварии были задержаны около 4500 беженцев. Глава земельного МВД не считает, что сохранение погранконтроля отрицательно повлияет на трансграничное сообщение в сезон летних отпусков, так как проверке, по словам Йоахима Херрмана, будет подвергаться отнюдь не каждое транспортное средство.

"Семьям с двумя-тремя детьми на заднем сиденье можно и впредь не опасаться, что их выведут из машины и подвергнут обыску", - заверил Херрман.