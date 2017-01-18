Батальон НАТО в составе примерно 1000 солдат прибудет в Латвию до июня

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rus.DELFI.lv
среда, 18 января 2017 г. 14:00
Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
© AP/Scanpix

Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией за закрытыми дверями заслушали доклад Калниньша о готовности Латвии принять этот батальон.

Еще до июня в Латвию прибудут небольшие контингенты, которые нужны, чтобы обеспечить прибытие всего батальона.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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