Баскская группировка ЭТА объявила, что в субботу сдаст оружие

bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 11:50
Баскская сепаратистская группировка ЭТА заявила, что в субботу, 8 апреля, в одностороннем порядке сдаст оружие и прекратит вооруженную борьбу, но предупредила, что противники мирного соглашения все еще могут заблокировать процесс разоружения.
© AFP/Scanpix

В письме, попавшем в распоряжение Би-би-си, руководство группировки подтвердило информацию о планах разоружения.

Баскская организация ЭТА была основана 31 июля 1959 года. Основной целью ее борьбы провозглашалось создание независимого государства для басков.

В ходе длившейся более 40 лет борьбы за независимость жертвами группировки ЭТА стали более 800 человек и многие тысячи были ранены.

ЭТА объявила о прекращении боевых действий еще в 2011 году, но так и не разоружилась. Испания отказывается вести переговоры с вооруженной группировкой.

В письме, датированном 7 апреля, говорится, что "после сдачи всех своих вооружений (оружия и взрывчатых веществ) представителям баскского гражданского сообщества ЭТА становится невооруженной организацией".

Однако далее авторы письма предупреждают, что "процесс еще не завершен" и "день разоружения наступит завтра".

"Мы хотим предупредить, что враги мирного урегулирования по-прежнему могут подорвать этот процесс. Единственная реальная гарантия успеха - это тысячи людей, собирающихся завтра в Байонне (баскской коммуне на юго-западе Франции - Би-би-си) [на акцию] в поддержку разоружения", - говорится в письме.

В последние несколько лет правоохранительные органы Франции и Испании нанесли группировке ЭТА серию чувствительных ударов и существенно ее ослабили - сотни боевиков, в том числе лидеры сепаратистов, были арестованы, захвачено большое количество оружия.

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