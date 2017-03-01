Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров

 (4)
bbcrussian.com
среда, 1 марта 2017 г. 11:25
Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.
© Reuters / Scanpix

"Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой", - заявил издатель.

Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую - Мишель. Как будут называться книги, также пока неизвестно.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более 65 млн долларов. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств.

FT называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.

Джорджу Бушу, по различным оценкам, заплатили примерно 10 млн долларов за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.

Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы. Среди его книг, например, "Мечты моего отца" - автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.

В 2006 году вышла книга Обамы "Дерзость надежды", которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.

Мишель Обама написала книгу "Выращенные в Америке" о кулинарии и садоводстве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Малайзия: двум женщинам предъявлены обвинения в убийстве брата лидера КНДР

Kim Jong Namo nužudymu kaltinama Siti Aishah
25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама грозит смертная казнь, если их признают виновными в убийстве Ким Чен Нама. В Куала-Лумпур за его телом прибыла делегация из Пхеньяна.

ЕП и Совет ЕС согласовали условия отмены виз для украинцев (8)

Europos Parlamentas
Граждане Украины получат возможность на 90 дней въезжать во все страны Евросоюза, кроме Ирландии и Великобритании, при условии наличия у них биометрических паспортов.

Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров (4)

Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров
Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.

В Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi (1)

Coca cola
Тысячи магазинов в индийском штате Тамил-Наду с 1 марта начали отказываться от напитков Coca-Cola и Pepsi.

И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии (9)

И снова о девочке Лизе: берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней жительницей Берлина Лизой, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи российских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось.
Facebook друзья
Rambler's Top100