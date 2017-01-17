Байден призвал Украину покончить с зависимостью от России

Свою первую встречу в Киеве вице-президент США Джозеф Байден провел за закрытыми дверями с украинским премьером Владимиром Гройсманом. Первые публичные заявления гость сделал лишь после последовавшими за ней переговорами с президентом Украины Петром Порошенко.

Байден призвал Киев продолжать сотрудничество с МВФ, наводить порядок в банковском секторе и проводить реформы в энергетике, "чтобы устранить зависимость Украины от российского газа".

Особое внимание вице-президент США уделил необходимости борьбы с коррупцией, призвав украинцев понять, что это вопрос самосохранения нации: "Россия использовала коррупцию последние десять лет против Украины как инструмент принуждения, чтобы государство оставалось уязвимым и зависимым".

Байден также отметил, что государственные антикоррупционные органы надо укрепить, а они сами должны "искоренить тех, кто хочет вернуть Украину в пучину кумовства и клептократии".

Не менее громкими были заявления американского гостя о международной политике. Он поставил выполнение Украиной политической части минских соглашений в зависимость от прекращения "насилия со стороны России".

Вице-президент США заявил, что международные санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока Кремль не выполнит все свои обязательства по минским договоренностям. А санкции, связанные с Крымом, — пока Крым не вернется Украине.

Именно эти слова Байдена, как заявил для DW профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, были ключевыми в ходе визита: "Это как раз то, что украинская дипломатия смогла объяснить Западу и, в частности, американцам: сначала безопасность в Донбассе, и только потом можно говорить о каких-то политических моментах".

Гарань рассматривает визит Байдена как часть традиционной процедуры "передачи дел" старой администрацией Белого дома команде избранного президента США Дональда Трампа. Политолог поставил этот визит в один ряд с недавней поездкой президента Обамы в Европу и госсекретаря Керри в Грузию.

"Администрация Обамы расставляет красные флажки по своим ключевым позициям с тем, чтобы сохранить преемственность международной политики США, чтобы их преемникам было не так просто отыграть эти позиции назад", — объяснил Алексей Гарань.

В отличие от него, директор киевского Институт мировой политики Алена Гетьманчук в интервью DW назвала визит Байдена скорее символическим жестом и "поддержкой Украины на пять дней", оставшихся до инаугурации Дональда Трампа.

В новой американской администрации, по выражению Гетьманчук, среди друзей Украины вряд ли найдется столь мощная фигура, как вице-президент США: "Я не до конца понимаю прибавочную стоимость этого визита. Но, учитывая политический вес Байдена в американской политике, эта поездка все же важна инвестиция в будущее".