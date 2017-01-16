Байден напоследок призвал мир противостоять агрессии России

"Россия продолжает разнообразные попытки подорвать ваши достижения, вашу безопасность и территориальную целостность. Продолжаются пропагандистские атаки, попытки дестабилизировать вашу экономику. Украина, как любая страна Европы, имеет право выбирать свой собственный путь. Однако Россия отрицает этот выбор", - сказал покидающий свой пост вице-президент США на брифинге в Киеве.

По словам Байдена, санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока Москва полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что агрессия со стороны России угрожает как Украине, так и США.

"Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым - это Украина, и мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этих позициях", - сказал Порошенко.

Российские власти дают понять, что намерены обсуждать решение кризиса на Украине уже с новой администрацией США.

"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по мнению Пескова, не у всех стран Запада испортились отношения с Россией после начала кризиса на Украине.

На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы продлила на год санкции в отношении России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере, на какое-то время".

Он пояснил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.