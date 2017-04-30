Автор плана о передаче Крыма в аренду РФ лишился украинского гражданства

"Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции", - написал в Facebook в ночь на воскресенье, 30 апреля, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

По его словам, решение было принято в связи с тем, что в 2005 году Артеменко принял гражданство Канады. Одновременно Ляшко отметил, что украинское законодательство предусматривает ряд оснований для утраты гражданства, одним из которых является добровольное приобретение паспорта другого государства.

На следующем заседании 16 мая фракция радикалов будет добиваться прекращения депутатских полномочий Артеменко, написал далее Ляшко.

План по урегулированию конфликта

В феврале газета The New York Times сообщила о существовании плана урегулирования российско-украинского конфликта за авторством Артеменко. Согласно этому плану Россия должна вывести свои вооруженные формирования из Донбасса в обмен на проведение на Украине референдума относительно возможной передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. После окончания срока аренды в Крыму должен быть проведен референдум для окончательного решения вопроса его территориальной принадлежности. В свою очередь контроль над Донбассом должен быть передан Киеву.

После публикации этой информации украинские следственные органы возбудили в отношении Артеменко дело о государственной измене. Находясь за рубежом, Артеменко вступил в сговор с Москвой и осуществил акт госизмены, считают в Киеве. Измена заключалась в помощи России "в проведении подрывной деятельности против Украины", в частности в призыве к передаче Крыма России в долгосрочную аренду, что ведет к легитимации оккупации полуострова.

Статистика прекращения гражданства

С 7 июня 2014 года, когда Порошенко вступил в должность украинского президента, он прекратил гражданство почти 19 тысячи человек, сообщили агентству "Украинские новости" в администрации президента.

При этом подавляющее большинство (15,6 тысячи человек) утратили украинский паспорт вследствие выхода из гражданства, почти 3 тысячи - по предусмотренным международными договорами основаниям. Еще 172 человека лишились паспорта вследствие потери украинского гражданства, пишет далее агентство.