Автомобиль врезался в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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bbcrussian.com
четверг, 18 мая 2017 г. 19:22
В результате наезда машины на прохожих на Таймс-сквер пострадали по меньшей мере десять человек. Агентство Reuters сообщает, что как минимум один человек погиб.
Niujorke automobilis rėžėsi į pėsčiuosius
© Reuters / Scanpix

Один человек погиб и по меньшей мере 13 пострадали в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, где автомобиль на большой скорости заехал на переполненный людьми тротуар. Водитель задержан, сообщает департамент полиции Нью-Йорка.

По данным пожарной службы, 13 человек были госпитализированы. В соцсетях появились фото, на которых раненых несут на носилках.

Городской пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что один человек погиб.

Полиция перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.

В полиции сказали, что водитель мог потерять управление автомобилем.

Телекомпания Си-би-эс сообщает, также ссылаясь на полицию, что инцидент не связан с терроризмом. По данным телекомпании, в людей врезался красный седан "Хонда". Также, по словам источников телекомпании в полиции, водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источники Рейтер сообщают, что к расследованию, которое ведет местная полиция, подключилось и ФБР.

Можно ли остановить водителя-террориста?

Очевидец ранее рассказывал Рейтер, что автомобиль ехал по встречной полосе, прежде чем врезался в толпу на тротуаре.

На место происшествия прибыли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент Дональд Трамп проинформирован о случившемся.

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Автомобиль врезался в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке (2)

Niujorke automobilis rėžėsi į pėsčiuosius
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