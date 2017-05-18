Автомобиль врезался в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Один человек погиб и по меньшей мере 13 пострадали в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, где автомобиль на большой скорости заехал на переполненный людьми тротуар. Водитель задержан, сообщает департамент полиции Нью-Йорка.
По данным пожарной службы, 13 человек были госпитализированы. В соцсетях появились фото, на которых раненых несут на носилках.
Городской пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что один человек погиб.
Полиция перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.
В полиции сказали, что водитель мог потерять управление автомобилем.
Телекомпания Си-би-эс сообщает, также ссылаясь на полицию, что инцидент не связан с терроризмом. По данным телекомпании, в людей врезался красный седан "Хонда". Также, по словам источников телекомпании в полиции, водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Источники Рейтер сообщают, что к расследованию, которое ведет местная полиция, подключилось и ФБР.
Можно ли остановить водителя-террориста?
Очевидец ранее рассказывал Рейтер, что автомобиль ехал по встречной полосе, прежде чем врезался в толпу на тротуаре.
На место происшествия прибыли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент Дональд Трамп проинформирован о случившемся.
BREAKING NEWS:
- Speeding car hits pedestrians
- Times Square, New York
- At least 10 injured
- Driver in custody
- MCI declared pic.twitter.com/NCctJUKyy2— Breaking News Alert (@PzFeed) May 18, 2017