Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки: это не теракт

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NEWSru.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 18:06
ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.
Helsinkis
© DELFI (E.Digrytės nuotr.)

"Интерфакс" передает информацию местных СМИ о семи пострадавших. По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Погибших нет.

Водитель был задержан. "По информации на данный момент, ничто не указывает на то, что это было сделано намеренно", — говорится в сообщении столичной полиции.

Место ЧП было огорожено.

NEWSru.com
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Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки: это не теракт (5)

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ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.

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