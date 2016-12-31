Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки: это не теракт

ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.
"Интерфакс" передает информацию местных СМИ о семи пострадавших. По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Погибших нет.
Водитель был задержан. "По информации на данный момент, ничто не указывает на то, что это было сделано намеренно", — говорится в сообщении столичной полиции.
Место ЧП было огорожено.