Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области

Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Информацию "Новой газете" подтвердили в ОБСЕ.

По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации.

"Луганскинформцентр" сообщает, что две машины миссии ОБСЕ ехали из Славяносербска в Сокольники.

ТАСС со ссылкой на источники в ЛНР сообщает, что при подрыве машины погиб один наблюдатель ОБСЕ, еще один получил ранения.