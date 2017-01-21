Автобус с детьми разбился в Италии, не менее 16 погибших

 (2)
bbcrussian.com
суббота, 21 января 2017 г. 13:45
По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба страны.
EPA

По словам спасателей, тела погибших сильно обгорели. 39 человек получили ранения.

Число жертв и обстоятельства происшествия уточняются.

Авария произошла в городе Верона в ночь на 21 января.

По данным спасательных служб, автобус перевозивший группу школьников в возрасте от 14 до 18 лет из Венгрии, врезался в столб, после чего начался пожар. Школьники возвращались в Венгрию после каникул, которые они проводили во Франции.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что автобус столкнулся с препятствием и загорелся незадолго до полуночи. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.

По информации итальского агентства Аги, среди жертв автокатастрофы может быть французский водитель автобуса и члены его семьи.

Всего автобусе было около 50 пассажиров.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете

Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете
Британского туриста приговорили к семи месяцам тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Буш-младший развеселил пользователей сети борьбой с дождевиком (12)

George'as Bushas
На портале 9GAG появился пост, в котором пользователи высмеяли неуклюжую попытку бывшего президента США Джорджа Буша-младшего надеть на себя дождевик.

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене (3)

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террристическую атаку, заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа (50)

Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа
Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.

Автобус с детьми разбился в Италии, не менее 16 погибших (2)

EPA
По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100