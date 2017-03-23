Австрия увеличивает выплаты добровольно уезжающим мигрантам

Власти Австрии увеличили в два раза выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину.

Как отмечается в заявлении министерства внутренних дел, первая тысяча мигрантов, готовых уехать, получит примерно по тысяче долларов.

Также власти обещают помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока.

При этом, подчеркивается в заявлении, на субсидии не могут рассчитывать жители балканских стран.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, комментируя это заявление, сообщил, что страну к 2019 году могут покинуть около 50 тысяч мигрантов.

В прошлом году Австрию покинули 10,7 тысяч просителей убежища. И из них 5,8 тысяч человек выехали добровольно.