Австрия настаивает на усилении охраны границ на "балканском маршруте"

Глава Минобороны Австрии считает, что внешние границы ЕС недостаточно защищены. Доскоцил хочет улучшить координацию полиции и военных для повышения безопасности.

Министр обороны Австрии Ханс Петер Доскоцил считает, что меры по предотвращению проникновения беженцев в Европу по так называемому "балканскому маршруту" должны быть усилены. Об этом руководитель оборонного ведомства заявил в интервью Die Welt, опубликованном во вторник, 7 февраля.

"Мы не считаем, что внешние границы ЕС до настоящего момента были в достаточной степени защищены", - подчеркнул он.

Вена будет стремиться к более тесному сотрудничеству с "15 странами, расположенными вдоль "балканского маршрута", а также с "государствами Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) для осуществления инициативы по интенсификации защиты границ на этом направлении, сообщил австрийский министр. По его словам, усиление кооперации, в первую очередь, затронет Болгарию, Македонию, Албанию и Венгрию.

Доскоцил также отметил, что необходимо улучшать взаимодействие между полицией и военными для более эффективной охраны границ. В кризисной ситуации должны быть четко обозначены точки соприкосновения и механизмы обмена информацией между руководителями правоохранительных органов и главами военных структур затронутых стран, убежден глава военного ведомства.

По его словам, Австрия готова предоставить государствам в составе ЕС и за его пределами военнослужащих для участия в охранных мероприятиях на границах.