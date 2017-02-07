Австрия настаивает на усилении охраны границ на "балканском маршруте"

Deutsche Welle
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:32
Глава Минобороны Австрии считает, что внешние границы ЕС недостаточно защищены. Доскоцил хочет улучшить координацию полиции и военных для повышения безопасности.
© AP/Scanpix

Министр обороны Австрии Ханс Петер Доскоцил считает, что меры по предотвращению проникновения беженцев в Европу по так называемому "балканскому маршруту" должны быть усилены. Об этом руководитель оборонного ведомства заявил в интервью Die Welt, опубликованном во вторник, 7 февраля.

"Мы не считаем, что внешние границы ЕС до настоящего момента были в достаточной степени защищены", - подчеркнул он.

Вена будет стремиться к более тесному сотрудничеству с "15 странами, расположенными вдоль "балканского маршрута", а также с "государствами Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) для осуществления инициативы по интенсификации защиты границ на этом направлении, сообщил австрийский министр. По его словам, усиление кооперации, в первую очередь, затронет Болгарию, Македонию, Албанию и Венгрию.

Доскоцил также отметил, что необходимо улучшать взаимодействие между полицией и военными для более эффективной охраны границ. В кризисной ситуации должны быть четко обозначены точки соприкосновения и механизмы обмена информацией между руководителями правоохранительных органов и главами военных структур затронутых стран, убежден глава военного ведомства.

По его словам, Австрия готова предоставить государствам в составе ЕС и за его пределами военнослужащих для участия в охранных мероприятиях на границах.

Deutsche Welle
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Австрия настаивает на усилении охраны границ на "балканском маршруте"

Австрия настаивает на усилении охраны границ на балканском маршруте
Глава Минобороны Австрии считает, что внешние границы ЕС недостаточно защищены. Доскоцил хочет улучшить координацию полиции и военных для повышения безопасности.
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