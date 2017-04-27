Австрия хочет на неопределенный срок продлить контроль на своих границах

bbcrussian.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 13:03
При въезде в Австрию сейчас действует временный режим контроля, введенный после пика кризиса с беженцами в 2015 году. Вена настаивает, чтобы эта мера стала бессрочной.
© Shutterstock nuotr.

Австрия, входящая в Шенгенскую зону, рассчитывает добиться того, чтобы режим контроля на ее границах, введенный в разгар кризиса с беженцами в 2015 году, был продлен на неопределенный срок. Об этом министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка заявил в интервью газете Die Welt, которое опубликовано в среду, 26 апреля.

"Пока внешние границы (ЕС. — Ред.) не могут быть защищены соответствующим образом, мы продолжим предпринимать меры национального характера", — подчеркнул глава МВД. "В интересах общественного порядка и внутренней безопасности" нам просто необходимо знать, "кто въезжает в страну", добавил он. По словам министра, он настроен оптимистично и рассчитывает, что Вене удастся заручиться поддержкой в этом вопросе со стороны Брюсселя.

Между тем, как сообщили 26 апреля издания Funke Mediengruppe со ссылкой на федеральную полицию Германии, за первые три месяца с начала года правоохранительные органы задержали 13 тысяч 185 человека, которые хотели незаконно въехать в ФРГ. Границу с Австрией они, как правило, преодолевают самостоятельно или с помощью лиц, занимающихся контрабандой людей, отмечает агентство KNA.

Наряду с Австрией — Германия, Дания, Швеция и Норвегия ввели контроль на своих границах в разгар миграционного кризиса в 2015 году. В феврале 2017 года Совет ЕС по рекомендации Еврокомиссии разрешил этим странам продлить временный режим на три месяца — до середины мая.

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