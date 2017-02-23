Австрийский суд отпустил Фирташа из-под стражи

Суд в Вене отпустил из-под стражи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного на этой неделе по запросу правоохранительных органов Испании.

Как сообщают российские информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственных корреспондентов в Вене, в суде отметили, что ходатайство прокуратуры об аресте Фирташа было решено отклонить.

В то же время бизнесмен все равно не сможет уехать из Австрии, так как параллельно рассматривается ходатайство о его экстрадиции в США. На время рассмотрения этого документа Фирташ был отпущен под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать страну.

Фирташ выиграл первый суд по делу об экстрадиции - в 2015 году запрос о его экстрадиции в США был отклонен. Тогда суд счел, что уголовное преследование бизнесмена в США может быть связано с политикой.

Однако 21 февраля Высший суд Вены удовлетворил жалобу прокуратуры на решение нижестоящего суда и фактически разрешил экстрадицию Фирташа. В то же время суд отметил, что окончательное решение на этот счет оставляет министерству юстиции.

Сам Фирташ заявил о намерении обжаловать разрешение на свою экстрадицию в Верховном суде Австрии. При этом сразу после окончания заседания в Высшем суде Вены его неожиданно задержала полиция, хотя меру пресечения суд не менял.

Впоследствии выяснилось, что очередное задержание бизнесмена связано уже с другим запросом на экстрадицию. Он поступил из Испании, где, как сообщается, бизнесмен проходит по делу об отмывании денег.

Фирташ был впервые задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу США, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 млн евро.

Американское министерство юстиции обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По этому делу проходят шесть человек. По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Фирташ категорически отвергает все обвинения.

Дмитрий Фирташ считается одним из самых богатых украинских предпринимателей. В 2015 году Forbes оценивал его состояние в 270 млн долларов. До недавнего времени он также считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.

Фирташ был одним из участников компании "РосУкрЭнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину. Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом химических предприятий. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.