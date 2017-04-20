Австралия ввела новые правила получения гражданства

bbcrussian.com
четверг, 20 апреля 2017 г. 12:00
Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей".
© AP/Scanpix

О введении новых правил объявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл.

Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет - раньше этот срок составлял один год.

О решении стало известно всего спустя два дня после того как Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.

Тернбулл сказал, что нововведения должны привести к лучшей интеграции мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.

"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.

Изменения миграционного законодательства:

- Усложненный тест на знание английского языка, включающий проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма;

- Предоставление свидетельств интеграции в общество - истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях;

- Постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет;

- Подавать на гражданство можно только трижды. Пытающийся схитрить или обмануть на экзамене будет считаться не сдавшим его.

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